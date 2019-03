Sang et Encre

publié le 21/03/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Du sang et de l’encre à la Une ce soir sur RTL! Une émission spéciale en partenariat avec le salon du livre policier de Lens qui ouvre ses portes samedi et dimanche prochain. Cette 23ème édition accueille plus d’une cinquantaine d’auteurs de polars et de spécialises de faits divers.



Nos invités ce soir, Jacques Expert, ancien patron des programmes d’RTL, journaliste spécialiste de faits divers, mais aussi depuis quelques années auteur de polars et de thrillers parfois glaçant. Il est cette année le parrain de Polarlens. Avec lui et avec Stéphane Bourgouin, spécialiste des tueurs en série, nous allons voir comment les auteurs de fiction s’inspirent souvent de faits réels qu’ils racontent dans des épisodes à succès de séries télévisées.



Le même phénomène existe dans la littérature. Mais vous serez peut-être surpris ce soir d’appendre comment de véritables meurtriers ont commis leurs crimes en imitant le scénario d’émission comme « les experts à Miami », ou encore « Columbo ».





Nos invités



Jean Cohadon, journaliste à la Dépêche du Midi, Patrick Téjéro et Patrick Isson, les deux correspondants d’RTL à Toulouse, Me Guy Debuisson du barreau de Toulouse avocat de Laurent Déjean, accusé d’être l’auteur du meurtre.