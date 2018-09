Samuel Le Bihan présente une machine qui transforme le plastique en carburant

publié le 11/09/2018 à 09:56

Dans le port d'Antibes lundi 10 septembre, l'acteur Samuel Le Bihan a présenté le prototype de Chrysalis, une machine qui transforme les déchets plastiques en carburant. Fondateur de l'association Earthwake il y 4 ans, l'acteur s'est exprimé sur son projet au micro de RTL.



Capable de traiter 1 kilo de plastique par heure, la machine produit actuellement 500 à 600 grammes de gazole. Mais Samuel Le Bihan a des objectifs plus ambitieux et veut construire une machine plus importante : "avec 70 kilos de plastique traité par heure, on arriverait presque à 100 tonnes sur un mois". Pour récupérer cette matière première, l'acteur veut faire appel aux associations qui ramassent les déchets plastiques dans les océans et "cherche des partenaires".



"En donnant une valeur à ces déchets, on va pouvoir créer une économie". Samuel Le Bihan compte ainsi développer ce concept, afin de "créer des programmes à des endroits clés", comme les ports.