publié le 27/04/2016 à 09:50

Il va enfin être entendu par les enquêteurs français. Salah Abdeslam, seul terroriste survivant des attentats de Paris, a été transféré en France mercredi 27 avril à 9h05. Il sera incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis.

Salah Abdeslam sera placé "dans un quartier d'isolement" et "pris en charge par une équipe de surveillance dédiée, composée de surveillants aguerris", a annoncé peu auparavant le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, à l'issue du conseil des ministres.





Le suspect central des attentats du 13 novembre, âgé de 26 ans, doit comparaître dans la journée devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Un juge des libertés et de la détention (JLD) devra ensuite statuer sur son incarcération, requise par le parquet de Paris.

Franck Berton, avocat médiatique

Salah Abdeslam avait été arrêté à Molenbeek, en banlieue bruxelloise, le vendredi 18 mars, après quatre mois de cavale. Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen ordonné par la justice française le 19 mars afin qu'il lui soit remis, il avait été placé en détention provisoire et mis en examen pour "meurtres terroristes et participation aux activités d’un groupe terroriste" dans le cadre de l’enquête sur les attentats du 13 novembre en France.



Désormais emprisonné sur le territoire français, le suspect central des attentats de Paris sera défendu par l'avocat Frank Berton. À 53 ans, cet avocat pénaliste du barreau de Lille s’est déjà illustré dans plusieurs affaires médiatisées comme l'affaire Outreau, l'affaire Florence Cassez, ou plus récemment la défense de Dominique Cottrez. Il avait aussi participé à la défense de Smaïn Aït Ali Belkacem, l'un des suspects des attentats terroristes de 1995 dans le métro parisien, avant de quitter son client lorsque ce dernier était revenu sur ces aveux.

Poursuivi à Bruxelles comme à Paris

C'est Salah Abdeslam lui-même qui aurait choisi d'être représenté en France par la star du cabinet lillois Juréo, sur les conseils de son avocat belge, Sven Mary. Dans un entretien à La Voix du Nord, Frank Berton a confié qu'il s'attendait à "des critiques" et "des menaces" en prenant la défense de celui qui a été pendant plusieurs mois l'homme le plus recherché d'Europe.





Jean-Jacques Urvoas, avait confirmé le 8 avril, dans un communiqué, le transfèrement de Salah Abdeslam, malgré les obstacles imposés par l'enquête belge. Le suspect est également poursuivi à Bruxelles pour "tentative de meurtres comme auteur ou coauteur" dans l’enquête sur la fusillade de Forest, survenue le 15 mars mais sa remise à la France est bel et bien définitive.