et AFP

publié le 31/07/2016 à 23:32

Jean-Philippe J., qui avait tenté de se rendre sur le sol syrien en juin dernier aux côtés d'Abdel Malik Petitjean, l'un des deux auteurs de l'assassinat du père Hamel, a été mis en examen, dimanche 31 juillet, selon une information du parquet de Paris. L'individu, fiché S, s'était rendu le 10 juin en Turquie avec le coauteur de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Le jeune homme a été refoulé du pays dès le lendemain, tout comme Petitjean, qui était retourné en France.



Mis en examen dans une enquête distincte de celle ouverte sur la prise d'otages du 26 juillet, Jean-Philippe J. "a sollicité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention et, dans l'attente, a été incarcéré provisoirement", a précisé le parquet de Paris. Un cousin d'Abdel Malik Petitjean a également été mis en examen ce dimanche. Né à Nancy (Meurthe-et-Moselle), l'homme "avait parfaitement connaissance, si ce n'est du lieu et du jour précis, de l'imminence d'un projet d'action violente de son cousin", selon le parquet.