publié le 26/07/2016 à 18:56

De nouvelles informations continuent d'arriver après l'attentat qui a frappé l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, mardi 26 juillet au matin. Deux individus armés ont pénétré dans l'église et pris en otage le prêtre Jacques Hamel, deux sœurs et deux fidèles. Sœur Danielle a réussi à s'échapper au moment de l'attaque, c'est elle qui a donné l'alerte et rapporté les premiers éléments de la scène. On a pu comprendre que deux terroristes de Daesh ont égorgé le prêtre avant d'être abattus par la police.



Après les réactions politiques et les hommages artistes, suite à cet assassinat, Sœur Danielle a détaillé l'attaque des deux individus armés. "Ils se sont enregistrés" au moment du crime, a-t-elle expliqué sur RMC. Elle a ensuite précisé avaient fait "un peu comme un sermon autour de l'autel en arabe juste avant l'assassinat du père Jacques Hamel".