publié le 27/07/2016 à 17:50

Vendredi 22 juillet, 4 jours avant l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, les services de renseignement français reçoivent une information très sérieuse. Un renseignement qui émane d'un service étranger, selon lequel un homme "serait prêt a participer à un attentat sur le territoire national".



D'après eux, "il serait déjà en France et pourrait agir seul ou avec d'autres individus". Le problème c'est que les enquêteurs n'ont qu'une photo pour identifier cet homme. Ils ne disposent ni d'un nom, ni d'une adresse. L'Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) diffuse alors largement cette photo à différents services de police.

L'homme sur la photo serait le second terroriste

Cette note précise que "la date, la cible et le modus operandi de ces actions sont pour l'heure inconnus". Les enquêteurs, et notamment la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), vont alors se lancer dans une course contre la montre, à la recherche de ce terroriste anonyme. Munis de cette simple photo, ils vont procéder à une série de fouilles chez plusieurs personnes suspectés d'être en lien avec les milieux terroristes. En vain. Malheureusement, l'homme aurait eu le temps de passer à l'acte mardi 26 juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray. Après une série de recoupements - dont certains, comme l'ADN, sont toujours en cours - il s'avère que l'homme dont la photo a été largement diffusée vendredi dernier au sein des services de police, est bien Abdel Malik P., le terroriste d'une vingtaine d'années qui est soupçonné d'avoir égorgé le père Jacques Hamel en compagnie d'Adel Kermiche.