publié le 05/07/2018 à 19:06

Les élèves de terminale en ont fini avec les épreuves du baccalauréat lundi 25 juin. C'est maintenant l'heure des résultats. À partir du 6 juillet, les résultats du baccalauréat édition 2018 seront disponibles. Les candidats peuvent les consulter à plusieurs endroits, à partir de 8,9 ou 10 heures selon les académies.



Pour les élèves de première, les résultats des épreuves anticipées sont communiqués entre le mercredi 4 juillet et et le vendredi 13 juillet.

Le moyen le plus simple pour consulter les résultats est de consulter le moteur de recherche RTL, ou de se rendre sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Les élèves peuvent voir leurs résultats gratuitement et librement (sans mot de passe). Les résultats de toutes les académies sont répertoriés sur cette plateforme.

Il est également possible de se déplacer dans un centre d'examen ou de délibération, où les résultats sont affichés simultanément. Chaque élève peut retrouver l'adresse du centre sur sa convocation aux épreuves. Dans tous les cas, tous les candidats devront s'y rendre car ils doivent y retirer leurs notes. À ce moment, les élèves doivent veiller à se munir de leur pièce d'identité et de leur numéro de candidat. Les relevés de note récupérés sont très importants et doivent être conservés, car ils sont demandés pour des candidatures dans l'enseignement supérieur.



Les élèves reçus récupéreront leur diplôme du baccalauréat plus tard dans l'année.

La publication des résultats dans chaque académie

Académie d’Aix-Marseille : affichage des résultats le 6 juillet à partir de 8 heures (horaires définis par les établissements). Publication en ligne à partir de 10 heures.



Académie d’Amiens : le 6 juillet à 10 heures.



Académie de Besançon : le 6 juillet, les résultats sont publiés à 9 heures pour le baccalauréat professionnel, 10 heures pour le baccalauréat général et 11 heures pour le baccalauréat technologique.



Académie de Bordeaux : le 6 juillet à partir de 10 heures pour toutes les filières.



Académie de Caen : le 6 juillet à partir de 10 heures pour toutes les filières.



Académie de Créteil : le 6 juillet à 10 heures pour toutes les filières.



Académie de Dijon : le 6 juillet à 9 heures pour toutes les filières.



Académie de Grenoble : le 6 juillet à 9 heures pour toutes les filières.



Académie de Guadeloupe : le 6 juillet à 8 h 30 pour toutes les filières.



Académie de Guyane : les résultats pour les filières générale et technologique ont déjà été publiés en ligne le 29 juin. Les résultats du bac professionnel étaient prévus jeudi 5 juillet à 14 heures.



Académie de La Réunion : le 6 juillet à 8 heures pour le baccalauréat général et technologique, 9 heures pour le baccalauréat professionnel.



Académie de Lille : le 6 juillet à 10 heures pour toutes les filières.



Académie de Limoges : le 6 juillet à 9 heures pour le bac général et technologique, 10 heures pour le bac professionnel.



Académie de Lyon : le 6 juillet à 8 h 30 pour toutes les filières.



Académie de Martinique : le 6 juillet à 12 heures pour toutes les filières.



Académie de Mayotte : les résultats ont été affichés le 30 juin pour le bac professionnel et le 2 juillet pour le bac général et technologique.



Académie de Montpellier : le 6 juillet à 10 heures pour toutes les filières.



Académie de Nancy-Metz : Affichage le 6 juillet à 10 heures pour toutes les filières. En ligne à 9 heures sur le site de l’académie.



Académie de Nantes : le 6 juillet à 9 heures pour toutes les filières.



Académie de Nice : le 6 juillet à 10 heures pour toutes les filières.



Académie d’Orléans : le 6 juillet à 8 h 30 pour le bac général et technologique, à 10 h 30 pour le bac professionnel.



Académie de Paris : le 6 juillet à 10 heures pour toutes les filières.



Académie de Poitiers : le 6 juillet à 9 heures pour toutes les filières.



Académie de Reims : le 6 juillet à 8 h 30 pour le bac technologique, à 10 heures pour le bac général, à 13 heures pour le bac professionnel.



Académie de Rennes : le 6 juillet à 9 heures pour le bac professionnel, à 10 heures pour le bac général et technologique



Académie de Rouen : le 6 juillet à 18 h 30 pour le bac général et technologique, à 10 heures pour le bac professionnel.*



Académie de Strasbourg : le 6 juillet à 10 heures pour le bac général et technologique, à 11 heures pour le bac professionnel.



Académie de Toulouse : le 6 juillet à 10 heures pour toutes les filières.



Académie de Versailles : le 6 juillet à 10 heures pour toutes les filières.



Retrouvez tous vos résultats du bac sur notre moteur de recherche RTL.fr, département par département pour le bac général, technologique et professionnel.