Rentrée 2018 : logement et transport plombent le budget des étudiants

publié le 20/08/2018 à 06:27

Pour cette rentrée 2018-2019, un étudiant devra débourser 10,80 euros supplémentaires chaque mois. C'est ce que montre le rapport annuel de l'Union nationale des étudiants de France (UNEF), que nous avons pu consulter. Le budget moyen sera de 837,72 euros par mois, soit une hausse de 1,31% par rapport à la rentrée 2017. L'an passé, l'augmentation avait été de 2,09% en comparaison avec 2016.



La principale cause de cette hausse est l'augmentation des loyers, qui représentent 54% du budget des jeunes qui poursuivent leurs études après le bac. Ainsi, les trois quarts des villes universitaires sont concernées par ces hausses.

C'est le cas notamment à Nanterre (Hauts-de-Seine), dont les loyers frôlent les 5% de plus qu’il y a un an, mais aussi au Havre (Haute-Normandie), à Nice (Alpes-Maritimes) et Lyon (Rhône), autour de 3%, ou encore Lille (Nord), à +1,3% suite à l’annulation de l’encadrement des loyers. Bons points en revanche pour Limoges (Haute-Vienne), Evry (Essonne) ou Guyancourt (Yvelines), où les loyers baissent entre 4 et 8%.

La précarité, première source d'échec

Mais le porte-monnaie des étudiants pâtit également du coût des transports en commun (bus, tram ou métro). Ils doivent en moyenne débourser un peu plus de 271 euros par an en moyenne pour un abonnement (265 euros pour les boursiers). Les villes mauvaises élèves en la matière sont Lille (+3,78%), Clermont-Ferrand (+2,5%), Nantes (+2,22%) et Toulouse (+2%).



L’UNEF demande donc au gouvernement une réorientation de sa politique envers les jeunes, en réformant en profondeur notre système d’aides sociales. La précarité étudiante conduit près de la moitié des jeunes à trouver un petit boulot à côté de leurs études, ce qui est la première source d’échec à l’université.