Universités bloquées, revendications, manifestations : la réforme de l'enseignement supérieur fait débat. Hélène, une habitante de Nantes, interroge Philippe à ce sujet : Qu'est ce qui manque à nos étudiants pour être heureux ?

C'est ensuite au tour de Maurice d'entretenir avec Philippe Bouvard une conversation sur une série télévisée culte : Columbo. Ensemble, ils se demandent comment expliquer un tel succès.

Les charentaises perdent pied ? Pas sûr !

Renaud Dutreil, ancien ministre des PME et de l'Artisanat est interrogé par Philippe Bouvard au sujet du marché de la charentaise.

Renaud Dutreil est l'heureux repreneur de la manufacture Degorce qui menaçait de s'effondrer économiquement, comme la plupart de leur concurrent. En repositionnant la marque et en innovant avec de nouvelles chausses plus à la mode, Renaud Dutreil et sa famille sont en train de relever un beau défi.

"John, le dernier des Kennedy" par Olivier Royant

Les éditions de l'Observatoire publient l'ouvrage d'Olivier Royant "John, le dernier des Kennedy". Dans cet ouvrage qui dresse un portrait peu connu du fils de Jackie, Olivier Royant raconte les fêlures d'un homme qui a longtemps porté le lourd héritage de ses parents.



Le samedi de 11h30 à 12h30, Philippe Bouvard innove encore avec son édito interactif : Allo Bouvard, les auditeurs proposent un sujet et Philippe Bouvard s'occupe du reste avec sa culture et son expérience.