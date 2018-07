publié le 07/07/2018 à 14:21

Du 6 au 8 juillet se tiennent les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le forum, créé en 2001 par le Cercle des économistes, accueille pour cette édition 230 intervenants. Comme chaque année, l'événement est l'occasion de rencontrer et d'écouter des personnalités du monde entier qui réfléchissent au système économique de demain : grands et petits patrons, responsables d'associations, économistes, politiques du monde entier. Tous planchent sur une question : les métamorphoses du monde.



"On est à un tournant de l'histoire du monde parce que ces métamorphoses se renforcent les unes et les autres et dans la réalité transforment le monde dans ce qu'il était avec une volonté de gouvernance globale. Et ce monde, qui était né de la chute du mur de Berlin, est en train d'exploser et dans les faits nous ne savons pas dans quel monde nous allons nous trouver", estime Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes.

"L'idée des Rencontres, c'est de déboucher sur quelque chose de positif et savoir où l'on peut retrouver des liens, des lieux de dialogue et de discussion", ajoute-t-il.

Au programme de ce Journal Inattendu :

- Emmanuelle Quilès, PDG du laboratoire pharmaceutique Janssen France. Allons-nous vaincre les maladies ? Comment va évoluer notre santé ?

- Patrick Pouyanné, PDG de Total. Les énergies évoluent, se transforment. Total ne mise plus à 100% sur le pétrole.

- Ludovic le Moan, directeur général de Sigfox, pépite française qui connecte le monde à bas débit et qui permet qu'internet soit accessible dans les coins les plus reculés de la planète.