La rentrée scolaire doit avoir lieu le jeudi 1er septembre et avec elle, une grogne qui monte dans le corps enseignant. Le SNES-FSU (Syndicat national des enseignements de second degré), premier syndicat du secondaire, appelle à une grève dans les collèges, le 8 septembre. En cause, la réforme des collèges et une certaine omnipotence du ministère de l'Éducation nationale.



"Cette réforme n'aura aucun profit, y compris pour les élèves les plus en difficultés", affirme Frédérique Rolet, la secrétaire générale du SNES-FSU, qui appelle à la grève. A contrario, pour la syndicaliste cette réforme va s'accompagner de difficultés supplémentaires pour les professeurs, notamment en créant de nouveaux programmes.

En cause également, un manque d'écoute de la part de l'Éducation nationale. "On a fait toute une série d'actions l'an dernier (…), mais la ministre n'a jamais souhaité recevoir les organisations syndicales et n'a jamais donné de signes d'ouverture", déplore Frédérique Rolet. Elle ajoute aussi : "C'est comme sur les retraites, il ne suffit pas de dire 'on réforme', c'est 'on réforme pour quoi faire et comment'. Si on se passe de l'avis des principaux intéressés, ça ne marche pas."

De fait, une sorte de découragement s'est emparée du corps enseignant. "On a un sentiment de lassitude, un ras-le-bol de la profession qui est d'autant plus grand qu'il y a avait beaucoup d'espérance au début du quinquennat", témoigne la dirigeante syndicale. C'est un moratoire qu'elle demande maintenant à la ministre, l'objectif étant de construire une réforme de manière plus collégiale. "Passer en force n'est profitable à personne", conclut Frédérique Rolet.