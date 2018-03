publié le 29/08/2016 à 08:18

Les vacances sont terminées. Près de 13 millions d'élèves reprendront le chemin de l'école jeudi ou vendredi 2 septembre, en fonction des établissements et des niveaux. Des enfants qui ont eu la permission de se veiller plus tard pendant les congés. Claire Leconte, chercheuse en chronobiologie, prodigue une série de conseils pour aider sa progéniture à se réadapter à un rythme scolaire contraignant. Premier constat : il faut s'y prendre en amont. "Il va falloir le plus urgemment possible recaler l'heure d'éveil le matin [...] Il faut à peu près deux semaines aux différentes horloges biologiques pour se resynchroniser entre elles", explique la chercheuse.



Dès mardi, le futur écolier devra se coucher tôt afin de se réveiller à l'heure qui sera celle de son levé pour l'école. Mais après deux mois de farniente, il aura sans doute du mal à trouver le sommeil. La Solution ? Une bonne sieste après le repas, qui leur permettra de "récupérer le manque de sommeil". Une corvée pas forcément facile à imposer à un adolescent. "On arrive à les convaincre que ce temps de pause après le repas ou en début d'après-midi est tout à fait favorable à une reprise", assure cependant Claire Leconte.

Autre moment clé : le petit-déjeuner. Ce repas doit être pris dans de bonnes conditions et saturé à la fois en sucre lent et rapide. "Il faut vraiment les convaincre de l'importance du petit-déjeuner, même si éventuellement ils le prennent sur la route en allant à l'école", explique la chercheuse, qui donne un dernier conseil, pas facile à faire respecter non plus : déconseiller à ses ados d'utiliser smartphones ou autres écrans lumineux avant le coucher.