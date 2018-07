Questions sur l'hypnose

publié le 26/07/2016 à 10:00

L'hypnose, comment ça marche ?

Il y a quelques mois, un homme a été hypnotisé en suivant les indications de l'hypnotiseur médiatique Messmer, face à sa télévision. Il est resté coincé un bras en l'air pendant une heure, avant que son épouse parvienne à le faire revenir à lui en appliquant les actions de Messmer : "je vais compter jusqu'à trois et à trois tu vas te réveiller..." Comment est-il possible qu'un homme soit parvenu à cet état de conscience modifié, incapable de se réveiller par lui-même, alors qu'il se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres de l'hypnotiseur ?





L'hypnose est née au XVIIIe siècle, inventée par un médecin allemand du nom de Mesmer (avec un seul "r" cette fois). A cette époque, il est thérapeute et guérit les courtisans de Louis XVI par magnétisme. On appelle alors cela le "mesmérisme" et le terme hypnose n'apparaît réellement qu'au milieu du XIXe siècle.

Aujourd'hui, l'hypnose est de plus en plus utilisée, par la police notamment pour obtenir les aveux d'un accusé ou raviver les souvenirs d'une victime. Elle est également pratiquée en médecine, remplace parfois l'anesthésie dans le cadre de certaines opérations. Certaines personnes y ont également recours dans le but d'arrêter de fumer.

Les témoignages de personnes qui se sont fait opérer sous hypnose concordent et sont dithyrambiques : tous affirment n'avoir senti aucune douleur, tout en ayant évité les contraintes de l'anesthésie. Beaucoup décident de faire confiance en l'hypnose dans un cadre médical sérieux ou moins sérieux : combattre une addiction, faire un régime...



Mais cette pratique, décriée par certains médecins, encensée par d'autres, est-elle réellement fiable ? Comment fonctionne-t-elle vraiment ? Sommes-nous tous susceptibles d'être réceptifs à l'hypnose ?



Le docteur Edouard Collot, psychiatre et hypnothérapeute, répond à toutes nos questions dans les Aventuriers de l'Inconnu, de 14 heures à 15 heures sur RTL.

A propos du livre "Aux portes de la conscience"

Édouard Collot part de son expérience de psychiatre et psychanalyste pour faire un constat : il existe un au-delà de ce qu'il est convenu de nommer le réel, un espace, une dimension qui se révèle par d'étranges phénomènes survenant par effraction, en particulier lors de certaines expériences extrêmes de la vie, ou pendant certains états de conscience souvent nommés "modifiés". Il ne s'agit que d'un autre aspect du réel, un réel étendu.



À la conscience qui s'externalise correspond un savoir de l'humanité, une ressource en symboles et archétypes, accessible à tous et auquel tous participent. C'est une forme de pensée rémanente, active dont il résulte que l'inconscient individuel se partage pour partie avec l'inconscient collectif.



En deux grandes parties (1/ les faits ou expérience de l'invisible et 2/ leur "débriefing scientifique"), l'auteur se propose d'interroger et de nous présenter cette 2e conscience (la conscience externe par opposition à la conscience interne), qui est à notre porte.

Aux portes de la conscience

Edouard Collot, psychiatre, hypnothérapeute, auteur du livre Aux portes de la conscience (Intereditions).