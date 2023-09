Quand un auditeur de RTL offre 150 euros à une femme de ménage pour réparer sa voiture

Jeudi 14 septembre, Fabienne, une femme de ménage qui a du mal à joindre les deux bouts, avait témoigné au micro de RTL. Face à l'explosion des prix de l'électricité et de l'essence, et le nombre important de ses déplacements en voiture, elle nous expliquait avoir demandé pour la première fois une avance sur salaire à l'un de ses 8 employeurs, pour réparer son véhicule en panne. "Je n'ai rien de côté, les factures qui vont arriver me stressent. Pour le moindre petit truc qui fait que ça déraille, il faut demander une avance", racontait-elle, la voix nouée par l'émotion.

Ce témoignage poignant a beaucoup touché Bruno, un autre auditeur de RTL, qui nous appelés ce vendredi pour faire un geste de solidarité envers Fabienne. "Voir une personne qui travaille beaucoup et qui a du mal à réparer sa voiture, ça m'a particulièrement touché. Alors j'ai voulu faire un geste. Elle avait demandé 150 euros à son patron, je veux lui envoyer un chèque pour lui payer ses réparations", a expliqué Bruno.

"Je remercie énormément Bruno. Ça me gêne énormément, je ne suis pas passée à l'antenne pour faire pleurer dans les chaumières. Je parle aussi pour plein de personnes qui sont dans ma situation. On est des femmes seules souvent, on a élevé nos enfants et après on a des petits salaires. J'aimerais que mon travail me permette de vivre correctement, sans que des gens comme Bruno, qui travaille lui aussi, me donne cette somme d'argent. Je ne sais pas quoi dire", a-t-elle dit, très touchée.

"Ça me fait plaisir d'aider. La dame était émue, il faut avoir le courage de demander à son patron une avance. Demain, je lui enverrai un chèque", a assuré Bruno.