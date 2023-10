Qu’est-ce qu’EuroDreams, la nouvelle loterie européenne lancée par la FDJ ?

Vous connaissez déjà l'EuroMillions. Et bien la Française des Jeux (FDJ) dévoile ce vendredi 20 octobre une nouvelle loterie européenne. Son nom ? EuroDreams, un jeu de tirage regroupant des joueurs issus de huit pays, dont la France. Son fonctionnement est très simple : pour une mise de 2,50 euros, vous gagnez 20.000 euros par mois sur 30 ans, soit 7,2 millions d'euros, si vous cochez les sept bons numéros de la grille.

Avec ce type de formule et un lot qui prendra la forme d'une rente, l'idée est de toucher des joueurs plus jeunes. Les jeux traditionnels, comme le Loto ou l'EuroMillions, "sont plutôt joués par des quinquagénaires et plus. Là, il s'agit de s'adresser de façon spécifique à une population un peu plus jeune", indique à RTL Jean-Luc Moner-Banet, patron de la loterie Suisse Romande.

Et de poursuivre : "Nous visons les trentenaires, les quarantenaires" avec un univers un peu différent, plus moderne que les jeux traditionnels, notamment une grille aux couleurs vives. Sans compter que le mode de gains sur plusieurs décennies va décourager les plus de 60 ans.

Enfin, en cas de décès d'un gagnant, la FDJ précise que l'intégralité du non-perçu est ajoutée en une fois à l'héritage du défunt et donc soumis aux droits de succession.



Le jeu ouvrira officiellement le 30 octobre dans les points de vente physiques et en ligne. Le premier tirage aura lieu le lundi 6 novembre. Le jour des tirages, les joueurs auront jusqu'à 20h15 pour valider leurs grilles.

Rappelons que "les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux et qu'ils peuvent engendrer pertes d'argent, conflits familiaux, addictions."