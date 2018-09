publié le 19/09/2018 à 21:02

"Pour cette rentrée, nous avons souhaité être au plus proche des Parisiens", indique Coca-Cola dans le communiqué fêtant le lancement de sa campagne d'affichage #QuartiersEnBouteilles. Des publicités qui se déclinent notamment dans plusieurs stations du métro parisien, et qui ont totalement recouvert les murs de 4 d'entre elles.



À République, Opéra, Montparnasse et Pigalle, plusieurs usagers se sont émus sur Twitter de cet "envahissement publicitaire". Au-dessus des poubelles, un message : "PS: n'oubliez pas de recycler, juste ici", accompagné d'une flèche. Certains y ont vu un moyen pour l'entreprise de se donner bonne conscience, à l'heure où elle est pointée du doigt pour sa politique de recyclage dans un reportage de Cash Investigation.

Petit problème : la RATP ne pratique pas le tri des déchets dans le métro. Des poubelles jaunes avaient bien été installées sur les quais dans les années 2000, mais elles ont été retirées. La compagnie les jetaient avec les autres déchets, évoquant des difficultés de stockage, comme l'expliquait Le Figaro en 2011.

Les déchets jetés dans les poubelles du métro de Paris ne sont donc pas recyclés. Ni vu, ni connu, RTL.fr a constaté mercredi 19 septembre que les messages invitant à recycler ont été discrètement recouverts.

