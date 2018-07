publié le 30/09/2017 à 09:01

Les meilleurs chevaux du monde entier sont attendus ce dimanche 1er octobre à l'hippodrome de Chantilly, pour disputer le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, "la finale des courses galop en France et dans le monde", selon Xavier Hurstel, président du PMU. "5 millions d'euros de gains y sont distribués", rappelle-t-il.



Dans cette course, qu'il qualifie de "plus prestigieuse au monde", 7 chevaux français seront sur la ligne de départ, mais on retrouvera également des irlandais, anglais et plus surprenant, des chevaux japonais. "On a une vraie fièvre des Japonais derrière leurs chevaux, reconnaît Xavier Hurstel sur RTL. C'est d'ailleurs le premier marché de paris au monde, devant la France et l'Angleterre."

"On est très fiers car pour la première fois l'an dernier, les Japonais ont pu jouer sur une course étrangère, pour l'édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2016. Cette année, ils vont pouvoir recommencer. Tous les parieurs japonais pourront jouer sur ce prix, et cela consacre la politique fructueuse d'export des courses. On peut montrer la qualité des courses qu'on organise dans notre pays", se satisfait le président du PMU.