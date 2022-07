Prendre conscience que l'on est mortel

Depuis quelques temps la vie de Stéphane à perdu tout sens. Il a un travail et une copine mais sa vie lui semble fade, banale. Après avoir perdu sa sœur qui n'avait que 41 ans ce sentiment s'est exacerbé. Il a pris conscience que la vie pouvait s'arrêter à tout moment.



Après plusieurs relations avec des hommes malveillants, Isabelle s'inquiète pour sa fille. Âgée de 29 ans, cette dernière est délaissée par son compagnon depuis qu'il a perdu son père. Il est devenu dépendant aux jeux d'argent. Isabelle se demande si les femmes de sa famille sont malchanceuses ou si sa fille reproduit un schéma familial.

Christophe sort d'une relation de 8 ans avec un homme qu'il qualifie de manipulateur. Cet homme était très gentil mais menait visiblement une double vie. Cette relation maintenant finie, Christophe se rend compte du nombre de mensonges qu'il a laissé passer et souhaite aujourd'hui se reconstruire.

Sidney a perdu son père il y a 3 ans. Après cela il a divorcé et ce fut très difficile pour lui. Grâce à son entourage et un suivi psychologique, il va beaucoup mieux. C'est pour encourager tous les auditeurs et auditrices qu'il à pris la parole ce soir.



Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Cécilia Commo recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Cécilia Commo :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous surnotre page Facebook

