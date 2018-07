Pourquoi Ramsès II a eu un passeport ?

publié le 26/07/2016 à 11:41

Oui, le Pharaon Ramsès II a eu un passeport plus 3.000 ans après sa mort. Il a eu un vrai passeport pour pouvoir voyager comme tout un chacun, avec même une précision sur sa profession : pharaon. Tout cela afin de soigner le souverain le plus important de l'Egypte ancienne, mort à 90 ans et momifié et inhumé dans l'un des plus beaux tombeau de la Vallée des rois. Son tombeau est hélas pillé au XIXe siècle et les objets précieux vendus sur d'innombrables marchés. C'est en les découvrant que "Gaston Maspero, directeur du service des antiquités du Caire, décide d'ouvrir une enquête pour savoir qu'elles sont leurs origines", explique Stéphane Bern.



L'une des momies est bien celle de Ramsès II, en très mauvaise état et qui a besoin d'une restauration poussée. La France sera alors chargée de cette mission et le Pharaon s'envole avec son passeport. Le 26 septembre 1976, Ramsès II est reçu comme un chef d'État à Paris. Plus de 360.000 visiteurs iront admirer la dépouille au musée de l'Homme puis au Grand Palais, avant le retour du pharaon dans son pays.