Pourquoi le camping a-t-il toujours la cote ?

Ça y est ! Après de longues heures de route le but est enfin atteint ! On décharge la voiture, on prépare le terrain et voici la première épreuve : le montage de la tante... OK ! Mais avant toute chose, mettons les glaçons au frais ! Il n'y a pas qu'au cinéma que le camping attire du monde ! Il est même plus tendance que jamais. En effet, en 2015 le secteur a comptabilisé près de 113 millions de nuitées, un record. Des flots bleus si cher à Patrick Chirac et sa bande aux 4 étoiles en passant par la version naturiste, il en existe pour tous les goûts... Alors, quelles sont les questions à se poser pour bien choisir son camping ? Quels types d'hébergements privilégier ? Peut-on partir avec tout le monde ?

Céline Cochelin, Responsable communication et marketing de la FFCC, la Fédération des campeurs, caravaniers et camping-caristes

Stéphane Renard, rédacteur en chef de Travelzoo France

