Pour le maire de Versailles, "l'architecture est l'art le plus démocratique"

publié le 05/05/2019 à 11:28

La Biennale d'architecture et de paysage (BAP) vient d'ouvrir ses portes samedi 4 mai à Versailles (Yvelines). C'est la première édition de cet événement ouvert au grand public qui se déroule jusqu'au 13 juillet.



François de Mazières, le maire de Versailles et commissaire de la BAP, explique que ce rassemblement initié et organisé par la région Île-de-France a pour but de "faire aimer l'architecture et d'en discuter". "Il faut dire aux gens : 'allez-y' car vous allez découvrir des lieux extraordinaires", lance l'élu Divers droite, soulignant qu'il est bien que cette Biennale "se déroule dans cette ville d'histoire" qu'est Versailles et que cette "grande manifestation manquait".

"On vit aujourd'hui une sorte de révolution car on veut une ville qui soit équilibrée et tournée vers la nature et le paysage", estime François de Mazières. "Tous les architectes et urbanistes pensent que c'est vraiment le moment de travailler sur le défi climatique", déclare le maire de Versailles.

"L'architecture est l'art le plus démocratique"

François de Mazières a son idée sur les villes et les maisons du futur. "L'idée est que ces maisons soient agréables à vivre. On est sorti d’un 20e siècle où l'on a cru que l'on pouvait faire le même immeuble partout dans le monde. Aujourd'hui on y revient", estime-t-il. Il poursuit : "L'habitat doit être vraiment pensé par son environnement et il va donc être différent d'un lieu à l'autre. C'est ça qui en fait l'intérêt et la beauté."



Le commissaire de la BAP évoque "une démarche de plus en plus collaborative" car "on voit que de plus en plus de gens veulent participer à la conception" en matière d'architecture. Selon lui, "l'architecture est l'art le plus démocratique qui soit car il se donne à tout le monde gratuitement" même si "on en parle très peu".