Plan vélo : comment va fonctionner le "forfait mobilité durable"

publié le 14/09/2018 à 12:08

En France, le vélo est encore trop souvent boudé au profit de la voiture et des transports en commun. Pour en augmenter l'usage, le premier ministre, Édouard Philippe, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, présentent vendredi 14 septembre à Angers (Maine-et-Loire) le plan vélo du gouvernement. L'objectif de l'exécutif est de tripler la part du vélo dans les déplacements du quotidien des Français, quand ils ne représentent que 3% actuellement.



Parmi les mesures déjà dévoilées figure le "forfait mobilité durable". Sous ce nom figure en réalité une nouvelle version, simplifiée, de l'actuelle indemnité kilométrique vélo, qui n'a pas connu le succès escompté. Le gouvernement souhaite avec cette mesure inciter les entreprises à l'adopter pour que leurs salariés se rendent à vélo au travail.

Bémol : le forfait sera facultatif pour l'entreprise et ce sera au salarié de convaincre son employeur de le mettre en place. Le montant du forfait sera de 400 euros par an dans le privé et de 200 euros dans le public. L'État "en tant qu'employeur, va mettre en place [un] forfait de 200 euros pour l'ensemble de ses agents et ce, à partir de 2020", a indiqué Édouard Philippe dans une interview accordée au Courrier de l'Ouest.

Impossible en revanche de cumuler ce forfait avec un autre dispositif d'aide. "Alors évidemment, il sera exclusif d'autres mécanismes qui viennent accompagner le salarié ou l'agent. Si vous êtes dans le dispositif transport en commun, vous ne pouvez pas être dans le dispositif vélo. Il faudra choisir", a précisé Édouard Philippe.