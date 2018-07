publié le 12/07/2018 à 10:38

Il va falloir nous y habituer. On décroche oui, un peu. Mais ce sont surtout les pays qui ont la taille d'un continent comme la Chine ou l'Inde qui montent en puissance. Souvenez-vous, quand nous étions enfants, on parlait des PVD (pays en voie de développement). C'était une formule un peu prude pour ne pas dire les pays du Tiers-Monde ou les pays pauvres.



Et puis, on a commencé à distinguer des pays qui étaient vraiment en train de progresser. On a appelé ça les "pays émergents". Mais c'était encore une appellation un peu condescendante qui maintenait ces pays en deuxième zone. Enfin, on a vu apparaître un mur : un groupe baptisé les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) qui allait nous dépasser un jour.

Nous arrivons au terme d'un cycle économique de soixante-dix ans, après la décolonisation, où les anciennes grandes puissances européennes voient leurs anciennes colonies les devancer en terme de dynamisme économique. En 2032, la Chine deviendra la première puissance mondiale devant les États-Unis... La France sera neuvième derrière le Brésil et la Corée du Sud.

Différence d'échelle

La France reléguée en en Ligue 2 économique ? C'est plus compliqué que ça. La puissance d'un pays, ce n'est pas que son PIB, ce n'est pas que la richesse qu'il produit. Aujourd'hui encore (et pour quelques années), l'Inde, l'Indonésie, la Chine ou le Brésil sont portés par leur démographie. L'Inde compte 1,3 milliard d'habitants. Mais le niveau de vie reste très faible.



En Inde, un quart de la population n'a pas l'électricité. Cela représente 300 millions d'habitants (la moitié des Européens). C'est pour vous donner une idée de la différence d'échelle. L'Inde a un taux de croissance de 7% par an environ, mais représente seulement 2% des importations mondiales. Cela veut dire que sa classe moyenne n'existe pas encore et consomme peu.



Le moteur, c'est donc la démographie. Les classes aisées indiennes vivent encore souvent à l'étranger. Mais on l'a vu avec la Chine : le véritable décollage économique de ces pays intervient avec l'émergence d'une classe moyenne.

Les pays d'Europe fragiles quand ils sont isolés

On voit en tout cas que le dynamisme économique n'est pas du côté européen. C'est sans doute le plus inquiétant. Car nous restons, en Europe, des pays influents au-delà de nos PIB, dans la diplomatie mondiale et dans l'éducation. Mais on voit bien que nous sommes fragiles quand on nous isole.



L'un des enseignements du classement, c'est que le Royaume-Uni décroche à cause du Brexit, et sera bientôt dépassé par l'Inde à son tour. Ce qui, au regard de l'histoire des deux pays, ressemblera à une petite revanche pour l'Inde.



Les Chinois ont coutume de dire que la domination de l'Occident est une parenthèse de deux siècles dans l'Histoire, depuis la Révolution industrielle et la guerre d'indépendance américaine. Ce n'est pas faux.



On aimerait que les Européens se regroupent plus pour peser en PIB et en démographie face aux Indiens ou aux Chinois. Sinon le risque, c'est que nous devenions des PVD : des pays en voie de déclin.