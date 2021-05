Phobies d'impulsion : "J'ai peur de faire du mal à mes proches"

publié le 13/05/2021 à 01:51

Jean broie du noir à cause des confinements successifs. Actif et autonome malgré son handicap visuel, il se sent trop seul car l'association qu'il fréquentait est fermée. Jean sent qu'il a le moral à zéro.

A partir de l'âge de 17 ans, Sylvie a commencé à avoir des phobies d'impulsion et des pensées intrusives. Elle se surprenait à penser faire du mal aux gens qu'elle aime avec un couteau. Des pensées effrayantes que Sylvie a même eu du mal à évoquer lors de ses thérapies; et qui trouvent leur terreau dans le traitement de Sylvie par sa mère.

Brigitte est en couple depuis deux ans avec un homme qui continue à avoir des contacts avec son ex. Divorcé il y a 12 ans, il ne comprend pas que Brigitte soit embarrassée par cette situation.

Joséphine s'est disputée avec un ami d'enfance. Ce dernier est violent avec son compagnon, que ce soit verbalement ou physiquement. Elle est devenue la confidente du petit copain et comprend qu'il veuille se séparer. Joséphine redoute la réaction de son ami d'enfance qui peut prendre cela pour une double trahison.

Michèle a reconnu Jean. Conductrice de bus, elle transportait régulièrement Jean et est heureuse d'avoir eu de ses nouvelles.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook