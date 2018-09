publié le 11/09/2018 à 08:54

Je me sens stressée depuis que j'ai entendu le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majhoubi au micro d'Elisabeth Martichoux, lundi 10 septembre. Ici, à RTL, depuis lors, c'est la révolution. On est tous à fond pour essayer de mettre en œuvre ce que nous a dit de faire Mounir Majhoubi.



C'est simple, on dépose tous nos portables dans un panier avant de rentrer en réunion, pour mieux profiter les uns des autres. Quel malotru oserait encore tapoter sur son clavier pendant que quelqu'un parle ? Je vous le demande !



Certes, on n'a pas tous la même force de caractère que monsieur le secrétaire d'État qui, lui, a su quitter Twitter et Facebook. Du coup, nous qui manquons de volonté, nous attendons quand même avec impatience que les réseaux sociaux nous disent combien de temps on a passé sur leur application. Ça nous permettra de mieux nous battre la coulpe sur le temps qu'on aura gâché, et les risques de dépression qu'on encourt.

Vous pouvez vous moquer, mais c’est important de se déconnecter, c’est même un droit ! Depuis la Loi El Khomri, on a acquis le droit à la déconnexion. On sait que l'accumulation de mails est la première cause de stress chez les travailleurs. Que 70% des cadres se connectent en congés, 64% en week-end alors que seuls 19% des mails que l'on reçoit sont vraiment importants.

Ok. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrête de regarder nos mails ? Ben on reçoit un SMS du patron qui dit : "Ah au fait, tu l'as pas vu le mail que je t'ai envoyé, il y a 12 minutes ?"

Et s'il n'y avait que le travail ! Ma fille aînée rentre en 6e, on a eu le droit à la démonstration du nouveau logiciel qui nous permettra de bien communiquer avec les professeurs. De connaître l'agenda de nos enfants minute par minute. Leurs retards. Leurs notes. Leurs devoirs…



Et je ne vous parle pas des impôts ! Moi je veux bien me déconnecter. Mais je la fais comment ma déclaration ? Je fais comment avec la sécurité sociale ? Avec la mutuelle ? Avec mes billets de train ? D'avion ? Et avec ma banque ?



Monsieur le secrétaire d'État, on ne demande que ça, nous, de se déconnecter, mais qui va se connecter à notre place pour faire nos corvées ? La plus grande inquiétude de Mounir Mahjoubi, nous disait-il hier, c'est qu'on finisse par être dégoûté d'internet. Mais monsieur le ministre, c'est déjà le cas ! Et c'est hélas, comme ça.