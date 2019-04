Peut-on haïr une personne que l'on a aimée ?

publié le 12/04/2019 à 07:00

“Vous êtes son amour, craignez d'être sa haine.” a écrit Pierre Corneille... Relations amicales, amoureuses, familiales... : des blessures, frustration et colères profondes peuvent venir chasser l'amour et laisser place à une haine qui dévore tout . Si négative qu'elle soit, elle reste un sentiment puissant qui continue de nourrir le lien. Comment est-il possible de basculer de l'un à l'autre ? Qu’est-ce qui se cache derrière cette émotion puissamment violente ? Est-il possible de s'apaiser ?

Invités

- Frédérique Hédon, médecin sexologue et psychothérapeute de couple, auteure de Rebondir après un chagrin d'amour (Editions Larousse)

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Eric Metzger, écrivain, auteur de La citadelle (Editions l'Arpenteur)

