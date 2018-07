Pascal Canfin (WWF) s'alarme de la disparition de nombreuses espèces

"On est en train d'impacter de manière inégalée dans le vivant", alarme Pascal Canfin

et Yves Calvi

publié le 27/10/2016 à 16:45

Pas de répit pour les baleines. Les pays de la planète n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la création d'un sanctuaire. La chasse peut donc continuer. Et ce, malgré le danger de les voir disparaître. C'est un exemple parmi tant d'autres.



Pascal Canfin, directeur général de WWF France, présente ce grand rapport sur l'état de notre planète et notamment sur les espèces vivantes. Il s'agit d'un véritable recensement, publié tous les deux ans, et le constat est que ces espèces disparaissent.

"Sur les 42 dernières années, de 1970 à 2012, 58% des animaux sauvages ont disparu", explique le spécialiste qui compare ce laps de temps à la vie d'une personne. "Ce chiffre, faut qu'on l'ait tous en tête, insiste-t-il. On est en train d'impacter de manière inégalée dans l'Histoire, le vivant la vie, cette planète".