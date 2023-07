L'image est saisissante sur la Côte d'Opale : d'un côté, des vacanciers qui profitent de la plage en famille, entre amis, de l'autre, à quelques mètres à peine, des dizaines de migrants qui embarquent sur des bateaux de fortune pour traverser la mer, direction l'Angleterre. Des femmes, des hommes, des enfants, entraînés par des passeurs en plein jour, à la vue de tous. De l'aveu des associations qui s'occupent d'eux, c'est rarissime dans le Pas-de-Calais.

Ce mercredi 19 juillet, à Hardelot-Plage, un groupe de 70 migrants a été empêché de prendre la mer par les gendarmes. La scène a profondément marqué les touristes. Au cœur de la station, plutôt chic, certains portent encore leur gilet de sauvetage dans ce groupe de migrants empêchés de prendre la mer, dont notamment des mamans avec des bébés. Ces tentatives de traversées en plein jour sont devenues fréquentes. "Tout le temps, dès qu'ils sentent que la mer est calme ils y vont, peu importe l'heure. Je ne fais plus attention à ça, ils font partie de nous", confirme un moniteur de voile.

Les touristes ou résidents d'Hardelot ne sont guère insensibles. "Ça me met les larmes aux yeux. On est en vacances, on a notre enfant qui fait un stage de voile. Et puis pendant ce temps-là, il y a des migrants avec des petits enfants qui essaient de traverser. Il y a un contraste assez frappant", nous disent-ils. Au moins, ces exilés sont visibles, selon Olivier, bénévole associatif : "Je pense qu'il est important que des gens découvrent ce qui se passe et découvrent les exilés comme ils sont vraiment, c'est à dire pas des gens dangereux, pas des fous furieux".

Cette cohabitation devrait se poursuivre cet été, malgré des contrôles toujours renforcés. Le préfet du Pas-de-Calais annonce l'arrivée d'une compagnie de CRS supplémentaires : 60 hommes pour s'adapter au mode opératoire des passeurs.

