Parlons-Nous du 25 septembre 2018

publié le 26/09/2018 à 01:20

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Lors de cette émission du mardi 25 septembre 2018, Christine n'arrivait pas à se remettre d'une relation qui lui avait fait beaucoup de mal et fait perdre confiance en elle. Plutôt dynamique, elle ne retrouve plus l'envie et s'isole peu à peu.



Nous nous sommes arrêtés un moment sur l'histoire de Louise, dont la mère a été mise en EHPAD, à priori sans raison, par sa curatrice. C'est la sœur de Louise qui avait demandé cette mise sous curatelle. Cette situation cristallise les tensions entre frères et sœurs,mais c'est la mère qui en fait les frais. Véronique viendra réagir en direct pour essayer d'aider Louise à se sortir de cette situation.

Les parents de Brian ont divorcés lorsqu'il avait 2 ans. Depuis, il a un demi-frère du côté de son père. Suite à une dispute familiale, Brian a été interdit d'avoir des contacts avec son demi-frère. Il voudrait recréer la complicité qu'il avait avec lui après 5 ans sans l'avoir vu.

Une situation plus difficile qu'elle ne parait vu le traitement que Brian a reçu de son père...



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

