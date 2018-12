Parlons-Nous du 19 décembre 2018

publié le 20/12/2018 à 01:33

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du 19 décembre 2018, Betty ne sait pas quoi penser de la proposition de son compagnon. Ensemble depuis 5 ans, ils vivent séparément. Ils ont tenté de vivre ensemble il y a 1 an, elle a d'ailleurs du déménager et quitter son travail pour rejoindre son conjoint. Mais après plusieurs mois elle a du rentrer car elle s'ennuyait dans le mode de vie de néo-retraité de son compagnon. Dimanche, il lui a proposé un nouvel essai alors qu'elle s'attendait à une demande en mariage. Elle est déçue.

Fabien va se marier en avril avec son conjoint. Depuis plusieurs mois, ils préparent le plus beau jour de leurs vies. Tout va très bien dans son couple, mais cela fait remonter plusieurs questionnements à Fabien. Le mariage est comme une concrétisation de son entrée dans l'âge adulte et Fabien ne peut pas s'empêcher de faire un bilan sur son enfance. Les brimades à l'école, la relation avec son père, etc.

Laurent est en couple depuis 4 ans avec une femme qui est très agressive envers lui. Sans raison, sans contexte, il essuie les reproches et les attaques. Plusieurs fois, Laurent a essayé de se séparer mais à chaque fois il renoue en espérant que le comportement de sa compagne change. Il sent qu'il se perd dans cette relation mais reste ambivalent entre rupture et espoir.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Pour nous contacter:

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :



- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook