Quand passé et présent s'entrechoquent

publié le 19/09/2019 à 01:40

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Dans cette émission du 18 septembre 2019 :



A 53 ans, Véronique est revenue vivre auprès de sa mère il y a 6 ans. Depuis, elle se sent prise dans un système. Elle a tellement voulu aider sa mère qu'elle se retrouve bloquée chez elle et qu'elle est au bord de la dépression. Véronique doit tout gérer pour sa mère. Elle voudrait refaire surface, reprendre sa vie en main.

Placée en foyer pour enfants à l'age de 5 ans, Pauline a fait la connaissance d'un éducateur. Il était la figure paternelle que Pauline n'avait jamais eu, son référent. C'était grâce à lui qu'elle s'en était sortie. Il y a un an et demi, elle l'a retrouvé. La semaine dernière, elle est allée chez lui et a découvert un autre homme. Est-ce que cela remet en cause la vie que Pauline a vécu et qu'elle s'est construite ?



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Référence citée à l'antenne :

- "Ces mauvaises mère qu'on aime tant..." de Gabrielle Rubin, Esneval Editions

- "Du bon usage de la haine et du pardon" de Gabrielle Rubin aux éditions Payot

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook