Faire le deuil d'un jumeau

Dans cette émission du mardi 16 juillet, Viviane est submergée par phobie administrative. Elle entasse ses papiers et remet toujours tout au lendemain. Plus jeune, c'est sa mère qui s'en occupait pour elle et par la suite son mari. Aujourd'hui seule, elle est démunie face à ces responsabilités. A tel point que cela lui a valu certains problèmes pour sa retraite. A une époque suivie par une psychologue, Viviane n'a jamais osé en parler. Comment ne plus angoisser face à ses papiers administratifs ? Par où commencer ?

Régine a perdu sa sœur jumelle fin décembre suite à une maladie foudroyante. Le lien entre jumeaux est une relation très particulière. Très fusionnelles, très proches, Régine a toujours été présente pour sa sœur. Elle l'a été encore plus lors de ses deux derniers mois. Régine regrette de ne pas lui avoir dit tout ce qu'elle aurait voulu. Elle culpabilise encore et ressasse les derniers instants avec sa sœur. Régine se demande si elle n'est pas perpétuellement dans la fuite.



