Mon conjoint, sa sœur et moi

publié le 16/05/2019 à 01:57

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





L'émission du 15 mai 2019 débute avec Bernadette. Veuve depuis 18 ans, elle est sorti avec un homme marié pendant presque 8 ans. Toujours aux côtés de cet homme lorsqu'il avait des soucis, elle le soutenait aussi lorsqu'il était au chevet de sa sœur malade. Mais en septembre dernier, elle reçoit un sms qui la somme de lui "foutre la paix". Elle ne comprend pas cette brutalité et aurait préféré l'entendre de vive voix. Il y a peu, ils se sont croisés et Bernadette s'est retrouvé face à un homme indifférent. Cela a attisé la colère de Bernadette qui souhaite désormais se venger.

Joëlle est avec son compagnon depuis bientôt 5 ans. Mais cet homme a une vie difficile à gérer. Sa sœur habite avec lui et s'interpose très souvent entre Joëlle et son compagnon. De plus, il aurait des troubles psychiques mais ne souhaite pas être suivi. Joëlle essaie tant bien que mal de s'occuper de lui, mais peut-être un peu trop. Cela lui coûte énormément d'énergie. Face à ce duo, elle a l'impression d'être de trop. Mais refuse d'accepter de prendre de la distance.

Pierre terminera l'émission en donnant quelques nouvelles depuis son passage à l'antenne, début 2019. Alors qu'il venait de perdre sa mère, il habitait toujours dans sa maison. Mais son frère et sa sœur voulaient absolument la vendre.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook