Parlons-Nous du 14 novembre 2018

Lors de cette émission du mercredi 14 novembre 2018, Jean-Luc a perdu sa maman il y 8 ans de la maladie d'Alzheimer. Depuis, son absence est de plus en plus dur à supporter. Surprotégé par sa maman, il vivait avec elle, la laissait gérer ses problèmes et son argent. Il la laissait même trouver du travail pour lui. A 45 ans, il n'arrive pas à prendre conscience qu'il peut gérer sa vie lui-même.

Alix vit à l'étranger avec son mari depuis 17 ans. Dans son travail, elle a du mal à encaisser les critiques et les remarques désagréables. Ces mauvais traitements la ramènent à la façon dont son mari la traite. Presque tyrannique, il passe son temps à vouloir tout contrôler et à la déconsidérer. Consciente de tout cela, elle ne veut pas quitter son mari car elle l'aime encore. Mais tout ce poids devient de plus en plus difficile à supporter. Le parcours tortueux d'Alix, les différents abandons l’empêchent de s'affirmer.

Iris s'est enfermée dans la solitude depuis 2 ans car elle considérait que parler de soi relève du narcissisme et de la plainte. Aujourd'hui seule, elle ressent ce besoin de parler mais ne sait pas vers qui se tourner. Ayant vécu un cancer avec un ablation des deux seins, elle cherche à se reconstruire, malgré la difficulté et la solitude.



D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Références citées à l'antenne:

- Ligue contre le cancer :

www.ligue-cancer.net

Numéro d'écoute: 0 800 940 939 (appel gratuit)



- Association Étincelle (Rebondir avec un cancer) :

www.etincelle.asso.fr

