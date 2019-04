publié le 05/04/2019 à 03:37

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du jeudi 05 avril 2019, Laure aborde le thème des familles recomposées. Elle a 2 demi-frères du coté de sa mère et 3 demi-frères du coté de son père. Petite dernière de cette fratrie, elle a quasiment été éduquée comme une fille unique. Il y a quelques années, lors du décès de ses parents, elle a souhaité tenter de pérenniser le lien fraternel. Aujourd'hui, Laure a l'impression que cela lui coûte trop d'énergie. Elle voudrait "larguer les amarres" et se concentrer sur son changement de vie.

Denise n'a plus de nouvelles de son ami depuis septembre. Il devait la rappeler mais plus aucune nouvelle depuis. Elle sait qu'il est avec une autre femme. Une histoire qui laissera la place, au fil de l'entretien, à une véritable tranche de vie attendrissante et imagée.



