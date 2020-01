Paris : retrait d'affiches d'une association anti-PMA et anti-GPA après une polémique

publié le 02/01/2020 à 22:03

"La société progressera à condition de protéger la maternité/la paternité/la vie/la différence". Un slogan court, des images en noir et blanc sur un fond noir, une campagne de pub sobre, avec un "message consensuel" selon l'association Alliance Vita qui en est à l'origine. Face à la polémique, les affiches de l'association anti-PMA et anti-GPA ont dû être retirées, lit-on sur le site de l'Obs.

Ce jeudi 2 janvier, la régie Mediatransports, qui gère les espaces publicitaires, a placardé les affiches d'Alliance Vita sur plusieurs centaines de panneaux d'affichage dans les gares parisiennes et transiliennes. L'association a été particulièrement active dans la lutte contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, et reste mobilisée contre l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Dans un communiqué, l'association se targue "d’alerter l’opinion sur les dangers" de la révision des lois de bioéthique. Tugdual Derville, délégué général d’Alliance VITA, affirme que la campagne rappelle "quatre principes d’écologie humaine qui fondent la vie en société : respect de la paternité, de la maternité, de la différence et de la vie", des principes qui "devraient être consensuels en démocratie."

Les élus parisiens montent au créneau

Rapidement, des internautes ont réagi à cette campagne publicitaire. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dite "profondément choquée et indignée" et a demandé "que ces affiches soient retirées immédiatement." L’adjoint au maire du IIe arrondissement de Paris, Maxime des Gayets, a estimé pour sa part que "une association comme @allianceVITA qui entrave le droit à l’ ne peut faire campagne ainsi dans l’espace public."

Je suis profondément choquée et indignée par cette campagne anti-IVG et anti-PMA à la Gare du Nord et dans plusieurs autres lieux de la capitale. Je demande à @ExterionMediaFR et #Mediatransports que ces affiches soient retirées immédiatement. pic.twitter.com/7dA6p26Q1B — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 2, 2020

Le compte Twitter "Paris Pas Rose" a même appelé les internautes choqués à contacter la régie publicitaire Médiatransport pour demander le retrait de la campagne.

La régie https://t.co/wNH77LYe0g diffuse une campagne d'Alliance Vita en contravention avec la loi sur le délit d'entrave à l'#IVG et qui s'en prend aussi au projet de loi sur la #PMApourToutes.



Écrivez-lui :

▶️Sur FB https://t.co/9gelEQvPA1

▶️Sur IG https://t.co/FVH5UjPh9R pic.twitter.com/anRPeNoG39 — Claire Underwood (@ParisPasRose) January 2, 2020

Mediatransport fait machine arrière

Jointe par l'Obs, la régie Mediatransports a annoncé que deux visuels, ceux concernant la maternité et la paternité, vont être retirés. Sa présidente, Valérie Décamp, a indiqué : "nous respectons la pluralité des expressions dès lors que les messages que nous diffusons ne sont pas en contradiction avec notre devoir de neutralité. C’est le cas de ces deux visuels militants." Elle évoque une "négligence" et un "dysfonctionnement." Sur les réseaux sociaux, la décision de Mediatransports a été saluée.

Mediatransports retire ce soir les deux visuels relatifs a la protection de la maternité et de la paternité. Les dysfonctionnements liés aux grèves expliquent cette présence non conforme à nos principes de neutralité.@Anne_Hidalgo — Valerie Decamp (@valeriedecamp) January 2, 2020

Alliance Vita riposte

Sur son compte Twitter, le délégué général d'Alliance Vita a très fortement manifesté son mécontentement. Il évoque une "police de la pensée", mettant en parallèle une campagne de militant vegan non "censurée" et la campagne d'Alliance Vita. Interpellant Anne Hidalgo, il indique que "l'injonction à la censure est indigne du débat", l'invitant à "discuter avec nous du droit des femmes face à l’emprise croissante des biotechnologies sur leur corps, via la procréation."

#Alerte

Une campagne de pression est en train de faire plier la société #Mediatransport dont la présidente annonce à des journalistes le retrait de la campagne #VITA.

Elle invoquerait la neutralité.

Coté gauche, neutre ?

Coté droit (paternité), pas neutre ?

Défendons l’humanité ! pic.twitter.com/gqm43xCwt5 — Tugdual Derville (@TDerville) January 2, 2020

Un échange a aussi eu lieu entre le secrétaire général d'Alliance Vita et la présidente de Mediatransports. Le premier a interpellé la seconde : "Est-il vrai que vous annoncez sans tenter de nous contacter le retrait de nos affiches ?" "Nous maintenons la campagne avec le visuel 'respecter la différence'", a-t-elle répondu. Le secrétaire général a "saisi son avocat", demandant "le maintien".



Cher Monsieur nous maintenons la campagne avec le visuel « respecter la différence ». — Valerie Decamp (@valeriedecamp) January 2, 2020

Chère Madame,

Nous ne pouvons pas accepter une pareille censure qui ne respecte pas notre contrat.

J’ai saisi notre avocat Maître Beauquier.

Ces trois visuels sont parfaitement respectueux du droit et des personnes. Ils ont été validés par votre société.

Je demande leur maintien. — Tugdual Derville (@TDerville) January 2, 2020