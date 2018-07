publié le 30/05/2017 à 09:57

Attention aux orages en Occitanie. Quatre départements de la France métropolitaine ont été placés mardi 30 mai en vigilance orange par Météo France pour des risques de forts orages : l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Cet épisode orageux devrait être accompagné d'importantes précipitations. Cette alerte doit prendre fin, si elle n'est pas reconduite, mercredi 31 mai à 1h du matin. L'alerte a été levée plus tôt dans la journée pour le Tarn-et-Garonne.



"Après une accalmie en début d'après-midi, les pluies reprennent de vigueur en fin d'après-midi et soirée sur le sud du Gers, avec un aspect orageux encore possible. Sur ces secteurs, les cumuls supplémentaires d'ici le milieu de nuit peuvent encore avoisiner les 30 à 50 mm. Localement, les cumuls en 24h approcheront les 80 à 100 mm avec les orages de ce matin", note Météo France dans son bulletin.

L'institut météorologique conseille à la population de redoubler de vigilance. Il faut éviter "d'utiliser le téléphone et les appareils électriques" dans cette situation, en particulier lors des déplacements. "À l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour vous protéger des effets de la foudre, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous", poursuit Météo France.

Carte de vigilance météorologique, mardi 30 mai (16h)

