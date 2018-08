publié le 07/08/2018 à 13:20

C'est un chiffre impressionnant. Depuis le 1er juin, 251 décès par noyades ont été recensés par Santé publique France. L'agence sanitaire a publié mercredi 1er août les résultats provisoires de son enquête "Noyades 2018", qui répertorie toutes les noyades qui ont donné lieu à une prise en charge hospitalière.



Au total, ce sont 1.139 noyades qui ont été répertoriées durant cette période de 56 jours. 568 d'entre elles sont des noyades accidentelles (dont 56 décès), 64 sont intentionnelles (dont 31 décès) et 507 sont d'origine encore indéterminée (dont 94 décès). Un chiffre en hausse puisque l'année 2015 avait enregistré 436 décès par noyade accidentelle.

Un tiers des noyades accidentelles ont eu lieu en mer, et 29% en piscine (privées et publiques). La proportion de décès à la suite d'une noyade accidentelle augmente avec l'âge : elle est de 8% chez les moins de 6 ans et de 35% chez les 65 ans et plus.

Rappels de prévention

Santé publique France rappelle que la baignade présente des risques à tous les âges. Il est donc primordial de garder un œil sur les enfants : ils peuvent se noyer en moins de 3 minutes dans seulement 20 centimètres d'eau. Il est conseillé de les équiper de brassards et de leur apprendre à nager le plus tôt possible.

Les Français dans leur ensemble sont d'ailleurs de mauvais élèves en natation. Le Baromètre 2016 de Santé publique France montre que près d'un Français sur six déclare ne pas savoir nager. Ils sont 35% chez les seniors.



Enfin, l'agence sanitaire conseille de se baigner dans les zones surveillées, où les secours peuvent intervenir facilement. Il faut aussi tenir compte de sa forme physique : il est plus sage de ne pas se baigner si on ressent un trouble ou une fatigue, d'autant plus dans les zones naturelles où la baignade est plus difficile.