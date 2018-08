"Nous Voilà Bien !" le nouveau magazine signé Flavie Flament

publié le 27/08/2018 à 15:34

Notre société n’a jamais proposé autant de possibilités pour se faciliter le quotidien : conseils, astuces, bon plans, applications, initiatives locales, solidarité, art de vivre, tendances culinaires, mieux-être par le sport et les nouvelles disciplines de développement personnel.

Mais comment s’y retrouver ?



Dans un monde où fleurissent chaque jour de nombreuses initiatives, "Nous Voilà Bien !" est le magazine qui vous permet de faire le point et vous informe sur tous les moyens novateurs à votre disposition pour vous rendre la vie, et celle de vos proches, plus douce.

Pourquoi acheter au prix fort lorsque l’on peut faire soi-même, et par où commencer ?

Quelle est la dernière application qui peut faire de vous un consommateur averti et engagé ? Celle qui peut vous dépanner ?

Quelles sont les dernières tendances culinaires saines et savoureuses, et celles dont il faut se méfier ? Quelles sont les activités sportives actuelles faites pour vous ?

Flavie Flament vous propose un nouveau magazine sur le mieux-vivre en 2018.

Mieux consommer, mieux manger, mieux bouger. "Nous Voilà Bien !" vous accompagne de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être".