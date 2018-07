publié le 24/12/2017 à 09:29

Noël, la famille, le partage, l'amour... Oui et non. "Quand on regarde Noël, plus c'est conflictuel, quelle que soit la société ou l'occasion, plus on parle de grande famille et de paix", analyse pour sa part Dominique Desjeux, anthropologue et sociologue, spécialiste des questions de consommation, invité de RTL en ce dimanche 24 décembre, à quelques heures du réveillon de Noël.



"Si l'on parle des jouets, dans les années 1970, il y avait un livre de (Elena Gianini) Belotti qui s'appelait Du côté des petites filles et qui était assez drôle à lire parce que c'est une critique acerbe de tous les jouets masculins et féminins qui étaient censés (...) assigner un rôle masculin et féminin et nous apprendre qu'il fallait être une femme, et qu'il fallait être un homme", explique Dominiques Desjeux, pour qui les jouets ont donc un rôle sexué depuis longtemps sans que cela, de son avis, n'ait de réel impact sur les enfants.

"Ce n'est pas parce qu'on a des rôles masculins et féminins dans les jouets que les garçons et les filles vont apprendre à être uniquement un garçon et une fille et à être sexiste. Cela peut jouer, mais pas trop non plus", avance l'anthropologue.