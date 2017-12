Acheter des produits d'occasion : "Ce n'est plus un acte honteux"

publié le 22/12/2017 à 23:02

Beaucoup de Français vont revendre des cadeaux sur Internet. Ce n'est plus un secret et beaucoup l'assument. Ce que l'on sait sait moins, c'est que les Français sont de plus en plus nombreux à acheter des produits d'occasion pour les offrir à Noël.



Pour Ronan Pensec, directeur réseau de Cash Converters, un site dédié à l'achat et la vente de produits uniquement d'occasion, cette tendance a émergé grâce à Internet. "Ce n'est plus un acte honteux d'acheter ou de vendre un produit d'occasion."

Le spécialiste fait notamment référence à la culture du troc. "Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, les vide-greniers étaient uniquement réalisés dans des quartiers dont la motivation était la nécessité économique. Maintenant, on voit des vide-greniers dans tous les quartiers de France."

Ronan Pensec explique également que cela permet à des familles moins aisées d'avoir accès à des produits de marque, qu'elles ne pourraient pas s'offrir au prix auquel ils sont vendus neufs. "Ce sont des produits de valorisation sociale", explique le directeur de Cash Converters.