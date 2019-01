Ne pas faire son âge, ça change quoi ?

publié le 16/10/2018 à 07:00

Rares sont ceux qui sont en accord avec l'âge de leurs artères : les plus âgés aimeraient avoir quelques années voire quelques décennies de moins, les plus jeunes aimeraient quant à eux grandir vite... L'âge indique évidemment que le temps passe mais l'apparence ne correspond pas toujours à cette "information administrative". Certains d'entre nous font 5, 10, 15 ans de moins quand d'autres ont l'allure de personnes plus matures. Mais paraître plus jeune est-il toujours un avantage ? Et plus vieux un inconvénient ? L’âge veut-il vraiment dire quelque chose ?



Invités

- Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive. Elle a fondé à Montpellier la Maison du bien-être.

- Pierre-Henri Tavoillot, maître de conférences en philosophie à l'université Paris-Sorbonne et président du Collège de Philosophie, auteur de Faire ou ne pas faire son âge (Editions de l'Aube)



Faire ou ne pas faire son âge (Editions de l'Aube)

