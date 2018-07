publié le 29/05/2018 à 07:36

Serge Dassault aura longtemps été un ovni de la scène industriel française. C'est un héritier de l'ombre, écrasé au départ par le charisme du père (Marcel, le bâtisseur d'empire). Il n'a émargé finalement à la lumière qu'à 62 ans, en 1987.



Lorsqu'il s'installe dans le cockpit du groupe, il est enveloppé au mieux du scepticisme, au pire de la raillerie des cercles économiques parisiens. Trente-et-un an plus tard, son bilan est plus que respectable.

Le groupe industriel Marcel-Dassault, qui ne vivait que du militaire, est aujourd'hui largement diversifié. Il est resté indépendant, en dépit des pressions des gouvernements de droite et de gauche. La valeur du groupe est passée de 7 à 22 milliards d'euros.



Cette création de richesses, c'est celle de la famille bien sûr (la cinquième fortune du pays). Mais c'est aussi et surtout la valeur de ses entreprises, une galaxie mal connue du grand public, qui rassemble pourtant des entreprises au premier rang de leur secteur dans le monde.



Rafale, Falcon, Thalès, Le Figaro...

C'est sans aucun doute le volet industriel qui restera en héritage. Et c'est tant mieux, car la face politique du personnage est - pour rester respectueux - plus que médiocre. Restera donc l'industriel. Celui de Dassault System.



Rien dans les logiciels de simulations, les algorithmes qui préparent le XXIe siècle, ne sont étrangers à cette entreprise qui fait la loi sur le marché mondial. Même constat pour la banche aéronautique. Le Rafale, et avant lui les Mirage, sont la colonne vertébrale de notre armée de l'air. Les Falcon, pour l'aviation d'affaire, tiennent tête aux productions nord-américaines.

Et on oublie trop souvent qu'il avait, à ses débuts, transformé une PME d'électronique en une société de pointe qui servira plus tard de socle à l'actuelle Thalès, l'un des grands mondiaux des hautes technologies dont Dassault est le principal actionnaire. Sans oublier la transformation du plus vieux quotidien français, Le Figaro, en un groupe média puissant et rentable.



Bref, celui que les aristocrates du CNPF (l'ancêtre du Medef) prenaient pour un benêt aura su sortir du moule de Polytechnique, supporter le poids du père, faire fructifier l'héritage et - c'est sa réussite profonde - s'imposer comme un véritable industriel.

