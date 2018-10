Meurtres non élucidés dans le Pas-de-Calais

publié le 19/07/2018 à 15:30

L'édito de Jacques Pradel





Le journal "La voix du nord" retrace, dans un hors série, 13 crimes non élucidés dans le Pas-de-Calais. Des meurtres sans coupables qui continuent parfois d'alimenter les rumeurs de village et qui demeurent des "clous dans le cœur" pour les policiers, les magistrats et évidemment les familles... Les affaires sélectionnées répondent toutes à ce souhait des familles: lutter contre l'oubli.



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Marie Goudeseune et Eric Dussart, journalistes à La Voix du Nord, les principaux rédacteurs d’un hors-série "13 Crimes non élucidés dans le Nord et le Pas-de-Calais » en kiosque tout l’été.