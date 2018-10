Meurtre aux Antilles : l’affaire Angélique Chauviré.

publié le 10/07/2018 à 15:30

L'édito de Jacques Pradel





Saint-Martin, au nord des Antilles, compte à peine 80.000 habitants. Une île paradisiaque qui a cette grande particularité d’être à moitié française, au nord, et à moitié hollandaise, au sud. En cette année 2006, voilà six ans déjà qu'Angélique Chauviré habite à Saint Martin.

Elle y travaille, du côté français, dans un magasin de bijoux et d'articles de plage.

Le 27 mai 2006. Yves et Renée Chauviré viennent atterrir sur l’île de Saint Martin pour un séjour de deux semaines au soleil. Angélique habite à Grand Case. Un village antillais très pittoresque, situé côté français, face à la mer des Caraïbes.





Le 31 mai 2006, Angélique et ses parents déjeunent ensemble dans un restaurant du bord de plage. Puis Angélique quitte ses parents en leur promettant de les rejoindre un peu plus tard. Mais en fin d’après-midi, aucune nouvelle. Au petit matin, toujours aucun signe d'Angélique. A Grand Case, l’angoisse monte, 24h plus tard, on retrouve sa voiture, côté français de l’île.







Le 2 juin 2006. Quarante huit heures se sont écoulées depuis la disparition d’Angélique lorsque le téléphone de la gendarmerie retentit : c'est la police néerlandaise, de l’autre côté de l’île. Le corps de la jeune femme découvert par des promeneurs non loin d’une plage côté néerlandais....





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Stéphane Bouchet, Journaliste producteur et réalisateur d’un documentaire sur l’affaire qui a été diffusé sur la chaîne TFX.

Maitre Sandra Chirac-Kollarik du barreau de Paris. Elle est l’avocate, avec son confrère Maitre Pascal Rouiller, de la famille d’Angélique.