Météo : une belle journée ensoleillée pour le mardi 26 juillet

publié le 26/07/2016

Le temps sera estival mardi 26 juillet, avec un bel ensoleillement sur la plus grande partie de l'Hexagone, en dépit de quelques passages nuageux, prévoit Météo France. Le soleil brillera en effet généreusement sur la majeure partie du pays, malgré quelques nuages inoffensifs, pour l'essentiel situés sur la moitié nord du pays. Sur le nord-est, ces passages nuageux alterneront avec les éclaircies. Quelques gouttes pourront tomber de la Bourgogne à l'Alsace, mais en faible quantité. Près des Alpes, le temps sera également incertain, avec quelques averses, voire une possibilité d'orages sur le sud des Alpes en fin de journée. De rares ondées pourront aussi tomber près des Pyrénées et sur les massifs de la Corse.



Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane souffleront entre 60 et 70 km/h et maintiendront un ciel dégagé. Les températures minimales varieront de 11 à 14 degrés sur le nord-ouest, de 14 à 18 ailleurs et de 20 à 23 degrés dans le sud-est. Les maximales seront stationnaires, avec 19 à 23 degrés sur les régions proches de la Manche et 24 à 31 du nord au sud et jusqu'à 30 à 34 degrés près des côtes méditerranéennes.

