publié le 29/05/2016 à 07:42

Météo-France a lancé dimanche matin une nouvelle alerte orange aux orages pour sept départements de l'ouest de la France, au lendemain de violentes intempéries qui ont notamment fait onze blessés dont huit enfants, foudroyés, à Paris.



L'alerte météo pour "orages et pluie-inondation", en vigueur jusqu'à lundi 13 heures, s'applique dorénavant à la seule Vendée. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vienne ne sont plus concernée, de même que l'Indre-et-Loire où la vigilance avait été levé dimanche. Météo-France prévoit des "cumuls de pluie" pouvant "atteindre entre 40 et 60 mm" et "un peu de grêle" par endroits dans ces départements.

Dimanche 29 mai, l'organisme a en revanche levé la vigilance pour les 14 départements allant de l'est au sud-ouest du pays encore concernés par la précédente alerte, qui a pris fin à 6 heures ce dimanche. Les pompiers ont dû multiplier les interventions à la suite de chute d'arbres et d'inondations.

La Vendée toujours placée en vigilance orange lundi 30 mai Crédit : Capture d'écran / Météo France

Samedi après-midi à Paris, pourtant pas placée en alerte orange, onze personnes dont huit enfants de 7 à 8 ans qui fêtaient un anniversaire ont été blessées par la foudre, dont une grièvement, au parc Monceau (8e arrondissement), frappé par un violent orage. Le directeur du Samu de Paris, le Pr Pierre Carli, a donné en fin de journée des nouvelles rassurantes des blessés samedi soir. Seul un enfant restait dans un état grave et se trouvait en réanimation.



Vendredi soir, des orages de grêle avaient déjà touché les départements de la Charente et de l'Yonne, provoquant des dégâts sur les vignobles de Cognac et de Chablis.