publié le 28/05/2016 à 19:24

L'accident est survenu à Hoppstädten, dans l'État fédéral de Rhénanie-Palatinat. La foudre s'est abattue samedi 28 mai sur un terrain de foot de l'ouest de l'Allemagne à l'issue d'un match entre enfants. Le bilan est lourd alors que 35 personnes ont été blessées, dont trois grièvement parmi les adultes présents, selon l'agence allemande DPA. La foudre a notamment frappé l'arbitre du match, transporté d'urgence à l'hôpital.



Les 32 autres personnes, dont 30 enfants âgés de neuf à onze ans et deux adultes, sont légèrement blessés et ont été transportés à l'hôpital pour contrôle. "D'après les témoins, il n'y avait ni pluie ni ciel sombre" au moment où la foudre est tombée, a indiqué un porte-parole de la police à la DPA. Les services météorologiques allemands ont émis une alerte orage pour la journée concernant l'ouest et le sud de l'Allemagne, et averti que le mauvais temps pourrait durer tout le week-end.