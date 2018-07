publié le 31/05/2017 à 05:57

Le temps de ce mercredi 31 mai sera orageux de l'est au sud-ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France. Des Pyrénées au Massif central, Rhône-Alpes et Franche-Comté, le ciel restera couvert avec la présence d'orages. Ceux-ci ne se déplaceront que très lentement et les cumuls de pluie seront localement importants, en particulier sur le relief, avec un risque de grêle.



Au nord de la Loire et sur la côte atlantique, le temps sera calme, le ciel variable. Dans l'intérieur des terres, des grisailles matinales laisseront place à de belles éclaircies l'après-midi, tandis que sur la côte aquitaine et près de la Manche le ciel sera plus mitigé.

Sur la région Paca et le littoral du Languedoc-Roussillon, le temps demeurera sec en journée avec de nombreux nuages d'altitude, sous un ciel assez lumineux. En soirée, le risque orageux finira par gagner le pourtour du golfe du Lion.

Les températures

Les températures minimales iront de 10 à 16 degrés du Nord au Sud. Les maximales oscilleront entre 20 et 24 degrés près de la Manche et du Massif central aux Pyrénées, 24 à 27 degrés ailleurs.