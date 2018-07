Météo en France : les prévisions du mercredi 27 avril

publié le 27/04/2016 à 06:31

Mercredi 27 avril, le temps sera marqué par des averses sur le Nord-Est avec un peu de neige, des vents forts en Corse et de belles éclaircies sur le reste du pays, selon les prévisions de Météo-France. Quelques averses de neige pourront se reproduire en plaine le long des frontières du Nord-Est avec des sols blanchis temporairement des Ardennes à l'Alsace. En journée, la limite pluie neige remontera vers 500/600m sur les Vosges et le Jura.

De la Normandie à la Franche-Comté, des averses rythmeront la journée. Elles tomberont sous forme de giboulées, accompagnées d'orages localement.



Les belles éclaircies de la matinée sur le Nord-Ouest laisseront place à un ciel variable dans lequel circuleront de nombreux passages pluvieux. Les averses s'étendront jusqu'aux Alpes en passant par le Centre. Sur le reste du pays, le soleil fera de belles apparitions. Les nuages seront nombreux sur le piémont pyrénéen en matinée, mais le ciel sera plus lumineux dans l'après-midi. Le vent d'ouest restera sensible sur le littoral provençal. La Corse sera touchée par de fortes rafales de la Balagne au cap Corse, atteignant les 130 km/h sur le Cap.

Côté températures, les minimales seront en baisse avec de faibles gelées sur l'ensemble du Nord-Est, dans le Massif Central et par endroits de la Picardie à la Bretagne.

